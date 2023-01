Pedro Nuno Santos confessa que foi informado da indemnização da TAP a Alexandra Reis

Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infraestruturas, confessou, esta sexta-feira, que foi informado da indemnização da TAP a Alexandra Reis, avança a SIC Notícias.

Em comunicado, Pedro Nuno Santos diz que “numa tentativa de reconstruir a fita do tempo”, encontrou uma comunicação em que era informado do valor final do acordo a que a TAP e a Alexandra Reis chegaram.

"Foi encontrada ontem (19 de janeiro de 2023), por mim, uma comunicação anterior da minha então Chefe do Gabinete e do Secretário de Estado, de que nenhum dos três tinha memória, a informarem-me do valor final do acordo a que as partes tinham chegado”, diz a mesma nota. O ex-ministro revela que nessa comunicação lhe foi pedida “anuência política” para fechar o processo e que “a mesma foi dada”.

Pedro Nuno Santos esclarece que decidiu revelar esta nova informação “por uma questão de transparência”.

“Com a minha demissão, retirei a consequência política devida, por considerar então, com a informação que tinha presente, que deveria assumir a responsabilidade política deste processo. Agora, identificada esta nova informação, por uma questão de transparência, penso ser meu dever prestar este esclarecimento público”.

Em atualização