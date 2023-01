Os 'ricos' escorregaram

Por João Sena

O Arsenal está a fazer uma época de grande nível. Ao fim de 18 jornadas tem 47 pontos, nunca tinha feito tantos pontos como este ano, nem quando venceu a Premier League, em 2003/04, sem qualquer derrota. Na última jornada venceu em casa do Tottenham e aumentou a vantagem sobre o Manchester City. O próximo jogo é em casa contra o Manchester United, a única equipa que derrotou os gunners esta época, e nova vitória abre as portas do título à equipa de Mikel Arteta.

Em Espanha, o Barcelona regressa à liga depois de mais uma vitória folgada sobre o Real Madrid (3-1) na Supertaça de Espanha, que se realizou na Arábia Saudita. No campeonato, os catalães levam curta vantagem sobre os merengues e têm um jogo teoricamente mais fácil frente ao Getafe do que o Real Madrid, que joga em casa do Athletic Bilbao. O Nápoles goleou (5-1) a Juventus na jornada anterior e pode ter arrumado a questão do título em Itália, pois o Milan, segundo classificado, está a nove pontos. O líder da Serie A tem um jogo mais fácil do que o rival de Milão. O PSG entrou numa fase negativa e regista duas derrotas nos últimos três jogos. A vantagem sobre o Lens é curta e tudo pode mudar de um momento para o outro.