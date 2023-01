Encontrado sapo com quase três quilos

Um sapo, com quase três quilo, foi encontrado por guardas-florestais no Norte de Queensland, na Austrália.

O anfíbio, de 2,7 quilogramas, poderá ser o maior sapo do mundo, já tendo, por isso, sido apelidado de Sapozilla.

De acordo com o Departamento de Ambiente e Ciência de Queensland, citado pela agência de notícias Al Jazeera, o sapo foi encontrado por guardas no Parque Nacional Conway, de Queensland.

A guarda Kylee Gray afirma que estava a fazer patrulha no parque quando teve de desviar o carro ao ser supreendida por uma cobra. Contudo, quando saiu do carro viu algo que nunca tinha visto: um sapo-boi com quase três quilos.

“Eu desci, agarrei no sapo-boi e não conseguia acreditar no tamanho e peso que tinha”, disse.

“Chamámos-lhe Sapozilla e pusemo-lo rapidamente num recipiente para o podermos retirar da natureza”, explicou a guarda, acrescentando que “um sapo daquele tamanho comerá tudo o que lhe caiba na boca, incluindo insetos, répteis e pequenos mamíferos”.

De acordo com o ABC News Australia, o anfíbio foi "eutanasiado" e deverá ser entregue ao Museu de Queensland.