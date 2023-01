PSP de Lisboa deteve 38 pessoas nas últimas 24 horas

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública, em comunicado, informou que no âmbito da sua atividade operacional e na prossecução da sua missão, nas últimas 24 horas, entre as 00H00 e as 23:59 do dia 21 de janeiro de 2023, realizou várias operações policiais, nas quais resultaram um total de 38 detenções:

12 - Condução de veículo com taxa de álcool igual/superior a 1,2g/l

05 - Condução sem habilitação legal

04 - Tráfico de estupefacientes

00 - Violência doméstica

03 - Desobediência

01 - Resistência e coação sobre funcionário

01 - Detenção ou tráfico de armas proibidas

06 - Crimes contra a propriedade

04 - Outras

02 - Mandados

Foram também apreendidas duas armas de fogo, duas armas brancas e 137,040 doses de canábis.

Neste período ocorreram ainda 51 acidentes de viação dos quais resultaram 16 feridos ligeiros.