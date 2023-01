Detido em Lisboa homem procurado em Itália há oito anos por tráfico de droga

Um cidadão estrangeiro, de 43 anos, que estava a ser procurado em Itália há mais de oito anos por tráfico de droga, foi detido no sábado no aeroporto de Lisboa, informou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em comunicado, avança a agência Lusa.

"O SEF deteve, ontem, no Aeroporto Humberto Delgado, um cidadão estrangeiro, de 43 anos, sob o qual pendia um mandado de captura e detenção europeu emitido por Itália pela prática de crimes relacionados com tráfico de estupefacientes. O passageiro, procurado pelas autoridades italianas há mais de oito anos, foi detetado no decurso de um controlo documental realizado junto à porta de desembarque, fazendo uso de uma "carta de identitá italiana" que levantou suspeitas de fraude", sublinhou o SEF.

A nota da autoridade explica que a investigação que se seguiu revelou a verdadeira identidade do detido, assim como a existência de um "mandado de captura e detenção para efeitos de extradição" que pendia sobre o suspeito.

O suspeito vai ser presente na segunda-feira ao Tribunal da Relação de Lisboa para primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.