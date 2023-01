Portugal está fora do Mundial de Andebol

A seleção portuguesa de andebol perdeu este domingo com a Suécia por 32-30 e falhou a passagem aos quartos de final, desta forma está fora do Mundial.

Os portugueses estiveram a vencer ao intervalo por 14-13, mas não conseguiram superar a bicampeã europeia, que mantém o registo de 100% de vitórias. A Suécia é lider do grupo II com oito pontos e apurou-se para a próxima fase.

Portugal terminou a competição com cinco pontos, o Brasil com três e Cabo Verde com zero.