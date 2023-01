Jeremy Renner partiu mais de 30 ossos no acidente com limpa-neves

O ator Jeremy Renner partiu mais de 30 ossos no acidente com o limpa-neves, no início do ano e que o deixou em estado crítico.

A informação foi revelada pelo próprio ator, que partilhou no Instagram uma fotografia a fazer fisioterapia, já em casa após a alta do hospital, e aproveitou para agradecer aos fãs o apoio.

“Estes mais de 30 ossos partidos irão curar-se e ficar mais fortes, tal como o amor e o elo com a família e os amigos”, escreveu.