Endividamento da economia subiu para 795,5 mil milhões

O endividamento do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) aumentou 0,7 mil milhões de euros, para 795,5 mil milhões de euros em novembro. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP).

O endividamento do setor público aumentou 0,7 mil milhões de euros, com destaque para o aumento do endividamento junto dos particulares (1,4 mil milhões de euros) e das administrações públicas (0,9 mil milhões de euros).

Em contrapartida, o endividamento do setor público perante o setor financeiro e o exterior diminuiu, respetivamente, 0,5 mil milhões de euros e 1,3 mil milhões de euros.

O endividamento do setor privado praticamente não se alterou relativamente a outubro de 2022, adianta o supervisor da banca.

O endividamento das empresas privadas diminuiu 0,1 mil milhões de euros, traduzindo uma redução do endividamento perante o setor financeiro (0,3 mil milhões de euros) e um aumento junto do exterior (0,2 mil milhões de euros). O endividamento dos particulares cresceu 0,1 mil milhões de euros, essencialmente junto do setor financeiro.