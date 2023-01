Português detido por suspeitas de assalto com arma de fogo em Espanha

As autoridades realizaram uma busca domiciliária na casa do suspeito e, para além da arma de fogo, encontraram também a roupa usada no assalto a um posto de combustível da Galp.





Um cidadão português foi detido este fim de semana em Espanha por suspeitas de assalto a um posto de combustível, com recurso a arma de fogo, em Vilagarcia, em Dezembro do ano passado.

O jornal Faro de Vigo avança que a polícia conseguiu provas que ligam o suspeito ao assalto, apesar deste ter cometido o crime completamente coberto, só os olhos eram visíveis.

As autoridades realizaram uma busca domiciliária na casa do suspeito e, para além da arma de fogo, encontraram roupa usada no assalto a um posto de combustível da Galp.

A polícia espanhola diz que a arma do português é uma réplica, “arma de fogo falsa muito bem feita” e foi altamente convincente ao ponto de ter conseguido intimidar o funcionário do posto a entregar os mais me mil euros que tinha na caixa registadora.

O homem está detido e a aguardar julgamento.