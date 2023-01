Jovem de 14 anos detido em Palma de Maiorca por esfaquear outro adolescente

Menor esfaqueou a vítima no abdómen com uma faca de cozinha.





Um jovem, de 14 anos, foi detido, no domingo, por suspeitas de ter esfaqueado um outro rapaz com uma faca de cozinha, no dia 2 de janeiro, na Praça de Espanha, em Palma de Maiorca.

O jornal La Vanguardia escreve que o rapaz estava no local com o seu grupo de amigos, quando outro grupo de jovens começou a lançar petardos perto de outras pessoas.

O rapaz manifestou-se contra a agressão e os opositores reagiram com murros e pontapés, chegando até a atirar cadeiras de um bar nas proximidades.

O menor esfaqueou a vítima do outro grupo no abdómen com uma faca de cozinha que trazia consigo, ficando gravemente ferido.

A polícia informou apenas o Ministério Público de Menores, uma vez que é menor de idade.

Foram ainda detidos outros dois jovens, de 19 e 22 anos.