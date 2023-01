Menino de três anos baleado num hotel da Geórgia

Um homem de 23 anos e uma mulher de 29 estão acusados de vários crimes depois de um menino de três anos ter sido baleado no sábdo num motel em Douglasville, Geórgia, nos EUA.

As autoridades foram chamadas ao local do incidente depois de uma chamada para o 911 (linha de emergência norte-americada) dar conta de uma criança que tinha batido com a cabeça no frigorífico, escreve a WSB-TV, citando declarações do chefe da Polícia de Douglasville, Gary Sparks.

Contudo, quando os paramédicos chegaram ao local, disseram à polícia que aquilo que tinha sido relatado na chamada telefónica não estava alinhada com os ferimentos apresentados pelo menino.

No próprio dia, Sparks disse que suspeitava que a criança tinha sido baleada, mas que os investigadores estavam a trabalhar para compreender o que aconteceu no motel.

Depois de realizadas diligências, o chefe da polícia adiantou ao Channel 2 Action News, que, no domingo, Devante Porter, de 23 anos, e Jermecia Martin, de 29, tinham sido acusados por estarem relacionados com o incidente.

O casal foi acusado de agressão agravada, crueldade infantil em segundo grau, conduta imprudente, falso testemunho e adulteração de provas.

Atualmente, não se sabe o estado de saúde da vítima nem qual é a relação com os suspeitos.