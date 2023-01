Restaurante português em França encerra por falta de segurança

O restaurante português La Barrica, na comuna francesa de Noyon, encerrou há mais de uma semana e provavelmente irá permanecer assim durante "dois ou três meses".

As primeiras informações indicavam que o encerramento se devia um problema de falta de higiente, contudo, de acordo com o que agora noticia o jornal francês Oise Hebdo, o fecho temporário prende-se com questões de segurança.

No início deste mês, o restaurante terá sido sujeito a uma inspeção e falhado o teste, uma vez que a equipa enviada se deparou com problemas na porta localizada entre a cozinha e sala de jantar.

Segundo aquele órgão de comunicação francês, terão de ser feitos "trabalhos importantes", embora não tenha sido avançado quais.

Não se sabe, contudo, se o proprietário foi notificado de uma obrigação para encerrar o espaço.

O restaurante, que serve gastronomia portuguesa, localiza-se num espaço comercial.