Capotamento em Celorico da Beira provoca um ferido

Um carro capotou esta segunda-feira depois de se ter despistado na A25, no nó de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, deixando o condutor com ferimentos ligeiros.

O automobilista terá perdido o controlo do carro e embatido contra o separador central, escreve o Correio da Manhã.

O alerta para o acidente foi dado pelas 16h01 e a autoestrada esteve condicionada ao trânsito durante cerca de quarenta minutos para proceder ao socorro da vítima e remover o veículo.

No local, estiveram os bombeiros de Celorico da Beira e a Brigada de Trânsito da Guarda.

A vítima foi levada para o hospital daquele distrito.