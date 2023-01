Termómetros podem chegar aos -4ºC em algumas zonas do país

As temperaturas mínimas vão variar entre os -4 graus na Guarda e os 5 graus, com Faro, Bragança e Vila Real a chegar aos -3 graus.





Vista um casaco caso tenha de sair de casa: espera-se que as mínimas atinjam, esta terça-feira, os -4 graus em algumas zonas do país, com os termómetros a não quererem ultrapassar os 13 graus, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além do tempo frio, espera-se céu “pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade no interior das regiões Norte e Centro e no Alto Alentejo durante a tarde”; diz ainda o IPMA.

Nas terras altas é esperado vento por vezes forte (até 45 km/h, em especial até ao meio da manhã e para o fim do dia.

As temperaturas mínimas vão variar entre os -4 graus na Guarda e os 5 graus,com Faro, Bragança e Vila Real a chegar aos -3 graus.

Já as máximas vão variar entre os 13 graus, em Faro e Braga, e os 4 graus, na Guarda.