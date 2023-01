Nisa é o município mais barato para comprar casa em Portugal

A lista segue com Castelo Branco (431 euros/m2), Góis, em Coimbra (457 euros/m2), Fronteira, em Portalegre (471 euros/m2) e Penacova, em Coimbra (472 euros/m2).





Nisa é o concelho mais barato para se comprar casa em Portugal. Nesta localidade adquirir um imóvel tem um custo médio de 420 euros por metro quadrado.

A conclusão é de um estudo feito pelo Idealista, o Marketplace de imobiliário em Portugal, que teve como referência o preço de venda dos proprietários em dezembro de 2022.

O mesmo estudo conclui ainda qual o município mais barato para comprar casa dentro de cada distrito.

Por exemplo, no Porto comprar casa sair-lhe-á mais barato no concelho de Baião, onde o valor por metro quadrado ronda os 718 euros enquanto em Braga será mais barato no município de Cabeceiras de Basto (758 euros).

Já a sul, Alcoutim lidera a lista no distrito de Faro com 833 euros por metros quadrados. Em Lisboa, O Cadaval é o sítio mais em conta para adquirir um imóvel com os preços a rondar os 1059 euros por metro quadrado.