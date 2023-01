Tomás Tavares vendido ao Spartak Moscovo

O Benfica, comunicou ao início da tarde desta terça-feira, que chegou a acordo com o Spartak Moscovo para a transferência definitiva do lateral Tomás Tavares.

Nenhuma das partes envolvidas nas negociações revelou, formalmente, quais os valores envolvidos nesta transferência, mas a imprensa desportiva portuguesa avança que os russos investiram uma quantia na ordem dos três milhões de euros

O jogador, que regressou recentemente aos treinos depois de uma operação a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em maio de 2022, assinou um contrato válido até 2026, com mais um ano de opção.

Официально: Томаш Тавареш – игрок «Спартака» 🔴⚪️



21-летний воспитанник «Бенфики» может сыграть как на левом, так и на правом фланге обороны.



Контракт Томаша рассчитан до 2026-го года с опцией продления на год. Добро пожаловать! 🇵🇹 pic.twitter.com/vk2zJkCS0n — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 24, 2023