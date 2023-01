Presidente da FPF disponível para esclarecer Bloco de Esquerda na AR

O BE vai pedir uma audição com urgência ao presidente da FPF, Fernando Gomes, para explicar os contratos que tem celebrado com as equipas técnicas da seleção nacional.





O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está disponível para ir à Assembleia da República (AR), "o mais depressa possível", caso seja aprovada a audição requerida pelo Bloco de Esquerda (BE), disse hoje à Lusa fonte oficial do organismo.

O BE vai pedir uma audição com urgência ao presidente da FPF, Fernando Gomes, para explicar os contratos que tem celebrado com as equipas técnicas da seleção nacional, incluindo o do espanhol Roberto Martínez e Fernando Santos, atual e anterior selecionadores, respetivamente, segundo o requerimento a que a Lusa teve acesso esta terça-feira.

"O presidente da FPF estará disponível, como sempre esteve no passado, para participar em qualquer iniciativa das comissões parlamentares", garantiu fonte oficial federativa, questionada pela Lusa sobre o requerimento apresentado à Comissão de Orçamento.