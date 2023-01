Homem morre após ter sido atingido nas costas por arma 'disparada' por cão

O homem estava sentado no banco da frente da carrinha e foi atingido nas costas, quando se preparava para ir caçar com o animal.





Um homem morreu, no sábado, após ter sido acidentalmente atingido a tiro por uma arma ‘disparada’ por um cão, no estado norte-americano do Kansas.

As autoridades locais, citadas pela imprensa local, disseram que o animal terá pisado a arma que se encontrava no banco de trás de uma carrinha.

“Um cão, pertencente ao dono da carrinha, pisou uma espingarda, provocando o disparo da arma. A bala disparada atingiu o passageiro, que morreu no local, devido aos seus ferimentos”, disse o gabinete do xerife do Condado de Summer, citado pela agência de notícias Agence France-Presse (AFP).

O homem estava sentado no banco da frente da carrinha e foi atingido nas costas, quando se preparava para ir caçar com o animal.

“A investigação está em curso, mas a investigação preliminar mostra que se tratou de um acidente relacionado com a caça”, acrescentaram as autoridades.