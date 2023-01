Frio mantém-se até ao fim de semana

As temperaturas em Portugal vão voltar a baixar já no fim de semana. O IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera – já emitiu avisos amarelos.





As baixas temperaturas que se têm vindo a sentir ao longo dos últimos dias devido a uma massa de ar polar vão dar uma trégua já a partir de amanhã com uma ligeira subida das temperaturas. As exceções são Bragança e Guarda, que vão manter os alertas até sábado.

Já para o resto do país, os termómetros voltam a baixar no fim de semana e os alertas do IPMA deverão manter-se durante a próxima semana e sem fim à vista. A culpa é de uma nova massa de ar polar que vai passar por Portugal.

Ao contrário do que está previsto para esta quinta e sexta-feira, a partir de dia 28 não são esperadas chuvas.

As temperaturas mínimas deverão oscilar entre os -6, na Guarda e os 5 graus, em Faro.