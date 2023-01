Colisão em Penafiel faz mais de uma dezena de feridos

Doze pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira na sequência de uma colisão rodoviária em Penafiel, que envolveu cinco veículos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, em declarações ao Notícias ao Minuto, o trânsito na Estrada Nacional (EN) 106 em Penafiel está cortado nos dois sentidos e não há previsão de reabertura.

A gravidade dos feridos ainda não é, até ao momento, conhecida.

O alerta foi dado pelas 7h21 e, no local, estão mais de 20 operacionais apoiados por nove viaturas, incluindo dos Bombeiros Voluntários de Penafiel e da Lousada.