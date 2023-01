Contas de Instagram e Facebook de Donald Trump reativadas

As contas de Donald Trump no Instagram e no Facebook vão ser reativadas, revelou o grupo Meta, que detém as redes sociais.

O antigo presidente norte-americano tinha visto as suas contas serem bloqueadas há dois anos, na sequência da invasão ao Capitólio.

Agora, Nick Clegg, diretor da Meta, anunciou que "a suspensão foi uma decisão extraordinária tomada em circunstâncias extraordinárias".

"O estado normal das coisas é que o público possa ouvir um ex-presidente dos Estados Unidos e um candidato declarado a esse cargo novamente nas nossas plataformas. Agora que o período da suspensão já passou, a questão não é se optamos por restabelecer as contas do Sr. Trump, mas se ainda existem tais circunstâncias extraordinárias que justificam estender a suspensão além do período original de dois anos", disse Clegg.

Recorde-que que Donald Trump também esteve bloqueado no Twitter, mas Elon Musk, novo dono da rede social, devolveu-lhe a conta em 2022. Contudo, o republicano ainda não a voltou a usar.