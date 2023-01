Iraque condena à morte 14 jihadistas

Os jihadistas foram considerados culpados por "participarem no massacre", e por "matarem, por motivos terroristas, mais de 1.700 recrutas na base militar na província de Salah al Din".





Um tribunal criminal do Iraque condenou esta quinta-feira à morte 14 membros da organização terrorista Estado Islâmico (EI) por terem participado no massacre da base militar de Speicher, onde os “jihadistas” executaram mais de mil pessoas em 2014, noticia a Lusa.

A agência noticiosa oficial iraquiana INA relatou que "o Tribunal Central de Apelação de Bagdade condenou 14 criminosos terroristas pelo crime de participação no massacre de Camp Speicher em 2014".

Os jihadistas foram considerados culpados por "participarem no massacre", e por "matarem, por motivos terroristas, mais de 1.700 recrutas na base militar na província de Salah al Din" no norte do Iraque, acrescentou a agência, citando um comunicado da justiça iraquiana.

Na nota lê-se que a sentença "contra os agressores terroristas se baseia nas disposições do artigo 4.º da lei antiterrorismo de 2005".

O massacre do Camp Speicher, ocorreu a 12 de junho de 2014, depois do grupo extremista EI ter tomado o controlo da cidade de Tikrit (norte), onde os jihadistas capturaram mais de um milhar de cadetes da força aérea iraquiana e dispararam sobre eles, atirando depois os corpos ao rio Tigre.