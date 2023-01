17 pessoas retiradas de casa no Barreiro devido a fuga de gás

Uma fuga de gás em garrafa na localidade de Cidade do Sol, no Barreiro, levou, ao início da tarde desta quinta-feira, à evacuação de um edifício, avança o Notícias ao Minuto.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro, 17 pessoas foram retiradas das suas habitações "por precaução" e, entretanto, "puderam retomar" às habitações.

Uma pessoa foi assistida no local, mas não precisou de ser levada para o hospital. O alerta foi dado pelas 13h20 e a situação já está resolvida.

No local estão 21 operacionais dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, Bombeiros Voluntários do Barreiro - Corpo de Salvação Pública, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Serviço Municipal de Proteção Civil, apoiados por nove viaturas.