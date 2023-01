Português morre depois de atirar-se para rio enquanto fugia da polícia

Um português de 60 anos morreu, no dia 19 de janeiro, depois de atirar-se para um rio, para fugir da polícia, em Schöftland, na Suíça.

O homem, cuja nacionalidade foi confirmada pelo portal Portugueses na Suíça, terá invadido um barracão naquela noite, mas foi apanhado pelo proprietário, pelas 20h30, segundo relata o Argovia Today.

Apesar das temperaturas negativas registadas na cidade, o homem colocou-se em fuga e atirou-se para o rio Suhre.

Segundo o mesmo meio, as autoridades iniciaram prontamente as buscas pelo português, encontrando-o a boiar na água cerca de uma hora depois. Porém, o homem recusou as cordas de salvamento e fugiu para uma zona mais funda, próxima de uma barragem.

O emigrante, acabou por perdeu os sentidos e precisou ser resgatado por dois agentes.

As autoridades tentaram reanimá-lo até à chegada dos serviços de emergência, que o transportaram para o hospital em estado crítico. O óbito foi declarado nessa noite.

As autoridades estão a investigar o caso.