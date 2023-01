Cobertura vacinal "aquém do desejável"

Apesar de grande parte dos portugueses já ter sido inoculado com todas as doses da vacina contra o novo coronavírus, a verdade é que as percentagens atuais de cobertura vacinal parecem não agradar totalmente os especialistas. Até 22 de janeiro, o reforço com a vacina bivalente (que começou a ser dado a 7 de setembro) encontrava-se nos 75% de cobertura vacinal para os maiores de 80 anos, 77% para aqueles que têm entre 70 e 79 anos, 64% para quem está entre os 60 e os 69 anos e 43% para quem tem entre 50 e 59 anos.

«A disponibilização dos 18 aos 49 anos foi publicada a 12 de janeiro e na última semana já se notou um aumento no número de pessoas que se vão vacinar. Já houve uns milhares, mas as coberturas vacinais são... Gostaria que fossem mais altas porque tivemos valores muito mais elevados», começa por explicar ao Nascer do SOL Manuel Carmo Gomes, membro da Comissão Técnica de Vacinação para a covid-19.

«Por exemplo, quando fizemos a terceira dose, o primeiro reforço, em outubro de 2021, ultrapassávamos os 90% para maiores de 70 anos. E agora conseguimos os 75-77% e ficamos aquém daquilo que é desejável», adianta o especialista, lembrando que, em maio do ano passado, a quarta dose da vacina da covid-19, ou segundo reforço, começou a ser administrada nos lares e todos os idosos com mais de 80 anos foram convocados para a vacina mais cedo do que estava previsto. Esta decisão de antecipar a vacina para os mais velhos, até ali planeada para o final do verão, foi comunicada pela Direção Geral de Saúde (DGS), depois de uma semana em que se confirmou o aumento acentuado dos diagnósticos, que teve repercussões na mortalidade, com previsões de um agravamento da situação nas semanas seguintes tendo em conta a subida dos diagnósticos em todas as faixas etárias.

«Nessa altura, só chegámos aos 65%. Agora é melhor, mas não tão bom aquando do primeiro reforço. Acumula-se bastante evidência de que este reforço dá uma proteção bastante razoável, limitada no tempo, é certo, mas bastante significativa contra a infeção», sublinha Carmo Gomes. «Mas compreendo que as pessoas estejam com alguma saturação. Por exemplo, aquelas que têm mais de 80 anos já vão na quinta dose. Esta vacinação combinada com o facto de muitas pessoas já terem sido infetadas tem provocado uma situação relativamente tranquila. E agora temos de pensar no futuro», conclui.