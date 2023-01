Nova Academia de Artes. Edifício Cruzeiro renasce no Estoril

O remodelado Edifício Cruzeiro no Estoril vai reabrir ao público este sábado, como Academia das Artes, com um espetáculo de música, teatro e outras artes performativas.

O Cruzeiro será o ponto de partida da Vila das Artes, que inclui um conjunto de equipamentos municipais no perímetro envolvente, como o Museu da Música Portuguesa, o Auditório Fernando Lopes-Graça, o Conservatório de Música e Dança de Cascais, o Teatro Municipal Mirita Casimiro e o Auditório Sra. da Boa Nova. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e a secretária de Estado Isabel Cordeiro estarão presentes na inauguração.

Ao Nascer do SOL, Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, diz que o município «dá mais um passo no cumprimento do seu plano de investimentos, que tem como principais áreas a educação, a saúde e a regeneração dos seus recursos naturais», acrescentando que a «aposta na cultura tem um efeito multiplicador no desenvolvimento económico e na coesão social».

Este é um edifício que está intimamente ligado à história de Cascais. A fachada, desenhada pelo arquiteto Filipe Nobre de Figueiredo em 1947, vai ser mantida mas o interior foi totalmente remodelado. O espaço nasceu em 1951 como o primeiro centro comercial em Portugal.