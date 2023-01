Um homem deu entrada, pelo próprio pé, no Hospital Amadora-Sintra por volta da meia-noite com ferimentos de bala na cara.

O ferido recusou colaborar com as autoridades e não quis explicar as circunstâncias em que os ferimentos, segundo o Notícias ao Minuto.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa revelou, à mesma publicação, que o homem foi submetido a uma cirurgia e o caso foi entregue à Polícia Judiciária.