TUMO: Um programa educativo criativo

O edifício dos Correios, Telégrafos e Telefones de Coimbra, pertencente à Altice, foi palco da cerimónia de assinatura do memorando de entendimento entre vários parceiros para a abertura do centro TUMO em Coimbra. É o primeiro centro de tecnologias digitais e criativas TUMO em Portugal, e conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República.

O projeto TUMO foi fundado em 2011 em Erevan, na Arménia. O projeto tem vindo a expandir-se com grande sucesso em todo o mundo, estando presente em países como a Alemanha e França, num total de 14 centros e 25 mil alunos ativos. Em 2023 estão previstos abrirem outros centros nomeadamente na Alemanha, Estados Unidos da América e Portugal.

A abertura em Coimbra marca o início de uma campanha de expansão de centros de educação TUMO por todo o território nacional. Prevê-se a abertura de mais centros em Portugal nos próximos anos. Em Portugal, o projeto é liderado pelo Pedro Santa Clara, com a mesma equipa que anteriormente desenvolveu o novo campus da Nova SBE e fundou a 42 Lisboa e 42 Porto.

O TUMO Coimbra é desenvolvido por uma associação de natureza privada sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o desenvolvimento educativo, criativo, cultural e tecnológico junto da camada mais jovem da população, através de modelos pedagógicos inovadores.

No centro TUMO Coimbra, 1500 jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos irão adquirir competências em 8 áreas temáticas na interceção da tecnologia com a criatividade: modelação 3D, animação, desenvolvimento de jogos, programação, música, design gráfico, cinema e robótica. Os programas são presenciais, totalmente gratuitos e acontecem durante os tempos livres. Através de um percurso de aprendizagem individual e personalizado, mas acompanhado por monitores, os jovens trabalham competências técnicas e sociais que depois aprofundam em workshops e laboratórios especializados. Inscrições abrem no segundo trimestre.

Altice junta-se a parceiros como Critical Software, Feedzai, Licor Beirão, Oxy Capital, Câmara de Coimbra, BPI | Fundação ‘la Caixa’, Fundação Santander e a Fundação Calouste Gulbenkian. Ana Figueiredo, CEO Altice Portugal, defende que «este projeto tem um propósito que liga com o propósito da Altice: preparar as próximas gerações para uma sociedade digital».