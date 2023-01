Vaticano demarca-se da polémica sobre altar das Jornadas

O porta-voz do Vaticano já se pronunciou sobre a construção do “polémico altar”, a obra que vai nascer no Parque Tejo para as Jornadas Mundiais da Juventude.

O Vaticano demarcou-se, esta sexta-feira, do polémico altar-palco para as Jornadas Mundiais de Juventude, em Lisboa, sublinhando que a organização do "evento é local".

Em declarações ao ACI Prensa, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, que a Santa Sé não interveio no processo de decisão da construção do polémico altar, tendo a decisão sobre os custos sido da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa.

Recorde-se que a polémica sobre o altar-palco onde o Papa Francisco celebrará missa surgiu após ter sido noticiado que a obra terá um custo de mais de cinco milhões.