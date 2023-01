As canções do desamor

Todos sabemos que nem sempre é a qualidade técnica de uma música que determina a quantidade de vezes que esta vai ser ouvida ou os cifrões que irá gerar aos seus criadores e, foi neste contexto, que a cantora colombiana, Shakira, conseguiu bater o recorde de nova música latina mais ouvida de sempre, depois de ter arrecadado 63 milhões de visualizações no YouTube em apenas 24 horas.

Não colocando em causa o talento da estrela de pop colombiana, o tema do seu mais recente single, ‘BZRP Music Sessions #53’, produzida por Bizarrap, aborda a controversa separação e divórcio com o ex-futebolista Gerard Piqué, que, entretanto, começou uma relação com Clara Chía, de 23 anos.

«Não quero ter outra deceção/ Apresentaste tanto como um campeão/ E quando mais precisei de ti/ Mostraste a tua pior versão»; «Desculpa, meu bem, já faz tempo/ Que devia ter-me livrado desse otário/ Uma loba como eu não é para novatos/ Uma loba como eu não é para tipos como tu», «Deixaste-me a sogra como vizinha/ Com a imprensa à porta e as dividas às Finanças/ Magoaste-me e eu fiquei mais forte/ As mulheres já não choram, as mulheres faturam».

Estas foram algumas entre as várias tiradas que a colombiana lançou ao antigo defesa central de 35 anos do Barcelona e da seleção espanhola, que decidiu responder ao assinar um contrato com a marca japonesa Casio e a deslocar-se para um evento da Kings League, uma liga de futebol criada pelo atleta, num Renault Twingo, uma referência aos versos «Trocaste um Ferrari por um Twingo/ Trocaste um Rolex por um Casio».

Mas as picardias não ficam por aqui, com Shakira a usar esta canção para provocar a ex-sogra, que mora ao lado da colombiana, com diversos vídeos publicados nas redes sociais a mostrarem que a cantora colocou uma bruxa enorme na varanda da sua casa, em Barcelona, em Espanha, enquanto toca esta canção repetidamente nas suas colunas.

Enquanto a “guerra aberta” entre o antigo casal - que esteve junto durante 12 anos e tem dois filhos - continuar a interessar os meios de comunicação e a internet, que aguarda sedenta novos episódios caricatos, recordamos que esta não foi a primeira, nem será certamente a última música escrita sobre traições. Como já ficou, aliás, comprovado.

Poucos dias depois do lançamento desta polémica canção, a cantora norte-americana, Miley Cyrus, revelou ao mundo ‘Flowers’, o primeira tema do seu próximo álbum, ‘Endless Summer Vacation’, onde também lança farpas ao seu ex-marido, o ator australiano Liam Hemsworth.

Nesta canção, lançada no dia de aniversário do ator que participou em filmes como ‘Os Jogos da Fome’ ou ‘O Dia da Independência: Nova Ameaça’, Cyrus canta sobre como «Nós éramos bons/ Éramos ouro» ou como «Construímos uma casa e vimo-la queimar», rematando com um refrão onde diz «Eu não queria deixar-te/Eu não queria mentir/Comecei a chorar mas depois lembrei-me que eu/Eu posso comprar flores para mim mesma/Escrever o meu nome na areia/Falar comigo mesma por horas/Dizer coisas que tu não entendes/Eu posso levar-me a dançar/E posso segurar a minha própria mão/Sim, eu posso amar-me melhor do que tu me amas».

Esta não é a primeira vez que a cantora cria uma música sobre o seu ex-marido, uma vez que este é o tema central de uma das suas músicas mais populares, ‘Wrecking Ball’. «Eu cheguei como uma bola demolidora/ Nunca amei desta maneira/ Tudo que eu queria era romper as tuas barreiras/ Tudo o que fizeste foi destruir-me».

Uma artista que também sempre foi aberta sobre o seu passado e o fim das suas relações é Taylor Swift, dedicando um vasto número de singles aos seus ex-companheiros, por exemplo, ‘We Are Never Ever Getting Back Together’ e ‘All Too Well’ são sobre o ator Jake Gyllenhaal, já ‘Style’ ou ‘I Knew You Were Trouble’ são sobre o cantor Harry Styles, enquanto ‘Back To December’ é inspirada na sua relação com Taylor Lautner, o lobisomem Jacob na saga dos filmes ‘Crepúsculo’, e ‘Dear John’ é sobre o guitarrista John Mayer.

Mas nem todas as canções sobre traições funcionam como uma crítica destrutiva, por exemplo, Beyoncé e Jay-Z, um dos casais mais influentes do mundo da música, utilizaram as suas capacidades criativas para superarem os seus problemas.

Numa trilogia de álbuns, que começou com ‘Lemonade’ (2016), Beyoncé expôs ao mundo a infidelidade do seu marido, com um conjunto de músicas onde explorou a «viagem emocional» para superar esta traição.

«Construímos castelos de areia que foram arrastados pelo mar/ Eu fiz-te chorar quando fui embora/ E embora eu tenha prometido que não poderia ficar/ Nem todas as promessas funcionam assim», canta Beyoncé em ‘Sandcastles’, música onde revela que não irá desistir do amor.

‘Lemonade’, um dos álbuns mais aclamados do presente século, foi nomeado para 9 Grammys, acabando por vencer dois, e a Rolling Stone colocou-o na 32º posição dos 500 melhores álbuns de sempre. Já Jay-Z editou ‘4:44’ (2017), que foi interpretado como um pedido de desculpas emocional para a sua esposa.

A reconciliação do casal foi celebrada no disco ‘Everything is Love’ (2018), o primeiro disco colaborativo do casal, onde assinaram como The Carters.

Existem músicas que têm este poder reparador nas relações humanas. Apesar de ainda não existir a certeza sobre a origem da música ‘Angie’ dos Rolling Stones, que surge no disco ‘Goats Head Soup’ (1973), existiu um rumor, durante longos anos, de que a canção era sobre a primeira mulher de David Bowie, Mary Angela Barnett, que, alegadamente, terá descoberto que o vocalista dos Stones, Mick Jagger, e o “Starman” tinham uma relação extraconjugal juntos.

Como pedido de desculpas, Angela terá pedido a Jagger para escrever uma canção sobre ela, que resultou em ‘Angie’.