A habitação é uma catástrofe anunciada

Por Francisco Gonçalves

Há alguns anos, numa reunião da Câmara de Oeiras, um vereador disse uma frase que constituiu, para mim, uma epifania: «A presença humana põe em causa o verde continuo». Percebi tudo: há pessoas que entendem que a existência da vida humana é um problema.

Recordo esta afirmação a propósito do que o presidente da Câmara de Oeiras disse esta semana, no lançamento da primeira pedra de um novo programa de habitação social com 64 casas: Portugal não tem condições para combater o flagelo da falta de casas para as classes mais desfavorecidas e para a classe média baixa. Não pode ter, a Lei não permite.

Portugal tem cerca de 2% de habitação pública (Oeiras, o Concelho com maior percentagem da habitação pública do país, tem 5% de casas públicas). Números absurdos, quando comparados com os 30% dos Países Baixos, 24% da Áustria, 21% da Dinamarca, 17% do Reino Unido, 16,5% da França ou os 8,9% da Irlanda.

Não obstante esta realidade, a Lei dos solos, de 2014, fez desaparecer a classificação de solo urbanizável, passando estes a serem rústicos ou urbanos. Nos urbanos pode-se construir, nos rústicos não se pode construir. Esta Lei decorre da crença, na sequência da crise do ‘subprime’, que havia casas a mais e que o mercado imobiliário necessitava de ser travado.

Ao terminar com os solos urbanizáveis, a Lei fez disparar o valor dos terrenos urbanos. Imediatamente, quem tinha terrenos urbanos ficou rico (tal a valorização). Paralelamente, sendo o terreno um fator da produção do produto habitação, a sua valorização fez subir o preço final do mesmo, tornando insuportável construir habitação de renda apoiada (classes carenciadas) e renda acessível (classe média).

Após a aprovação daquela Lei, em Concelhos como Lisboa, Oeiras e Cascais, os terrenos onde é possível construir valorizaram de tal maneira que, onde antes se adquiria o metro quadrado para construção por 300 euros, hoje adquire-se por 1000 euros. Se a isto somarmos um preço de construção mínimo (atual) de 1200€/m2, não é difícil perceber que, cada metro quadrado construído custará 2200 euros. Um fogo T2 com 80 m2 custará, então, um mínimo de 176 mil euros.

A proposta do presidente da Câmara de Oeiras é simples: minorar o custo do terreno na construção da habitação pública, permitindo a expropriação de terrenos agrícolas em zonas urbanas consolidadas, onde ninguém faz agricultura (e exclusivamente para habitação pública). Imagine-se agora que, seguindo esta fórmula, o mesmo T2 ficaria pelo valor da construção, a que se somaria o custo da expropriação (imagine-se que 100€/m2): preço final, 104 mil euros (1300€/m2). Números bem distintos dos atuais!

Claro está que o politicamente correto que não necessita de casa do Estado, que comenta nas televisões e nos jornais, conhece o problema pela rama, não o conhece a fndo: fala das casas desocupadas (como se estas não tivessem dono), da regeneração urbana (como se estas casas não atingissem valores muito superiores aos das novas habitações), dos ‘vistos gold’, do impostos sobre o património ou da morosidade dos licenciamentos. Todavia, quem comenta, não conhece efetivamente o mercado imobiliário ou a realidade da vida dos que não conseguem ter casa.

As grandes áreas metropolitanas estão hoje a viver uma nova crise de falta de habitação. Fala-se em mais de 50 mil famílias a necessitar de casa, com o problema a crescer permanentemente. Não é difícil perceber que, a médio prazo, haverá uma nova catástrofe social a bater-nos à porta. Sem terrenos não há casas.

Este agitar de águas não será certamente ouvido. Fazer de avestruz é desporto nacional, mas o problema será real e o ‘poder dos que não têm poder’ far-se-á sentir. Será mais tarde e com outros custos para todo o país, mas, em pouco mais de meia década, a coisa vai ser percebida com outra intensidade.

Importa ficar com esta nota: se, para alguns políticos, as pessoas parecem ser quem menos conta, governa-se para quem?