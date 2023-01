Marc Anthony casa-se pela quarta vez

Marc Anthony é mais uma vez um homem casado.

No dia 28 de janeiro, a estrela pop casou-se com Nadia Ferreira, a segunda colocada no concurso Miss Universo 2021, numa cerimónia de casamento repleta de estrelas no Pérez Art Museum Miami. Os dois deram o nó na presença de familiares e amigos no que marca o quarto casamento do cantor.

A noiva, ex-Miss Universo Paraguai, usou um vestido de noiva branco Galia Lahav com rendas e detalhes florais, conforme fotos publicadas pelo Daily Mail. O noivo foi vestido de Christian Dior, segundo a Hola!.

Mark, de 54 anos, e Nadia, 23, foram acompanhados no casamento pelos seus amigos Carlos Slim e David Beckham, que foram também padrinhos. Outros convidados incluíram a esposa do astro do futebol Victoria Beckham, Salma Hayek, Lin Manuel Miranda e os cantores Luis Fonsi e Maluma

De acordo com a revista Hola!, dos familiares presentes estavam a mãe de Nadia, Lucy Ferreira, o irmão de Marc, Bigram Zayas, e os filhos da cantora, Cristian, de 21 anos, e Ryan, 19, que divide com a primeira ex-esposa Dayanara Torres, atriz e Miss Universo 1993.

Não se sabe se os gémeos Max e Emme, de 14 anos, cuja mãe é sua segunda ex-esposa Jennifer Lopez, compareceram no casamento. Naquele dia, Emme foi fotografada em Los Angeles com J.Lo, o marido da atriz, Ben Affleck, e os seus filhos mais novos .

Marc e Nadia ficaram noivos em maio de 2022 , meses depois de terem gerado rumores de romance. Em novembro, levou-a como par para o Latin Grammy Awards .