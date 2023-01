Alexandre Fonseca distinguido com prémio de liderança

O chairman da Altice Portugal e co-CEO da Altice Internacional, Alexandre Fonseca, foi premiado com o prémio de liderança na Conferência e Prémios Reputação 2023 da OnStrategy.

Mas não foi o único líder distinguido tendo sido premiados também Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta, Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos, Pedro Soares dos Santos, presidente da Jerónimo Martins e o Miguel Stilwell d’Andrade, CEO da EDP.

A OnStrategy atribuiu esta segunda-feira os prémios de reputação de marcas e empresários gestores de acordo com um estudo amplo e público feito ao nível nacional onde foram incluídas e analisados mais de 70 setores.

Alexandre assumiu o cargo internacional em abril de 2022, tendo sido também chairman da Altice Portugal. Tem mais de 25 anos de experiência profissional nos setores das telecomunicações, IT e consultoria de gestão.

Ocupou vários cargos C-Level em diversas Empresas de Telecomunicações em Portugal e no estrangeiro. Membro de diversas associações do setor de Telecomunicações e IT colabora com entidades, como consultor sénior, nas áreas de Gestão de Projetos, Estratégia e Comunicação.

É ainda orador e professor convidado em iniciativas privadas e académicas nas áreas de Telecomunicações, Tecnologia e Gestão.

Especialista em Negócio e Estratégia Tecnológica desenvolve o seu trabalho em vários projetos complexos e multinacionais, bem como em diferentes operações portuguesas na área de Tecnologia, Operações, Inovação e IT, com especial ênfase nos processos de Transformação, Reestruturação, Reorganização e M&A.