Oficial: João Cancelo no Bayern Munique

O Bayern Munique anunciou esta terça-feira a contratação de João Cancelo, por empréstimo do Manchester City até ao final da temporada, mas com opção de compra. O valor da cláusula não foi revelado, mas deverá rondar os 70 milhões de euros, segundo a imprensa britânica.

FC Bayern have signed João Cancelo on loan from Manchester City until the end of the season ✍️#MiaSanMia #ServusJoão