O Brasil não vai enviar tanques para a Ucrânia. Lula da Sila propôs, em vez disso, que se crie um grupo de paz para acabar com o conflito que dura há quase um ano.

"O Brasil não tem interesse em passar munições para que sejam utilizadas entre a Ucrânia e Rússia", declarou o Presidente do Brasil, em conferência de imprensa conjunta no Palácio do Planalto, em Brasília, ao receber o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, esta terça-feira.

Lula da Silva justificou a decisão dizendo que o Brasil não está interessado em ajudar a alimentar o conflito bélico. "O Brasil é um país de paz", afirmou. "Minha sugestão é que a gente crie um grupo de países que sente na mesa com a Ucrânia e a Rússia para tentar chegar à paz.”

O líder brasileiro já falou com Scholz e também com Emmanuel Macron, Presidente da França, sobre a criação do grupo de paz, e adiantou que discutirá a proposta com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o líder da China, Xi Jinping, com quem tem visitas oficiais marcadas para fevereiro e março, respetivamente.