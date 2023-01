Palco onde Papa vai discursar no Congo desabou parcialmente | VÍDEO

Um palco construído para receber o Papa Francisco num estádio de Kinshasa, na República Democrática do Congo, desabou parcialmente esta segunda-feira.

A autoridades locais, citadas pela Reuters, adiantaram que o “desabamento parcial” se deu devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Kinshasa, na noite de domingo.

Não resisti a partilhar este video. Trata-se do palco q iria receber o Papa em Kishasa, na Rep. Democrática do Congo, e q ruiu após as fortes chuvadas q cairam nesta cidade.

Será tudo uma questão de custos? pic.twitter.com/3RuqQ5SFbF