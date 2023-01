Paris vai fornecer mais 12 canhões Caesar à Ucrânia

Canhões serão entregues "nas próximas semanas” e "financiados no âmbito do fundo de apoio de 200 milhões de euros" impulsionado pela França, disse o ministro da defesa francês, em conferência de imprensa.





O ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, anunciou esta terça-feira que a França vai fornecer à Ucrânia mais 12 canhões Caesar de 155 mm na sequência da invasão russa.

Os canhões serão entregues "nas próximas semanas” e "financiados no âmbito do fundo de apoio de 200 milhões de euros" impulsionado pela França, disse o responsável, em conferência de imprensa com o homólogo ucraniano Oleksii Reznikov.

A França também prometeu entregar à Ucrânia um radar Ground Master 200 (GM200), produzido pela francesa Thales e que permite detetar uma aeronave inimiga a uma distância de 250 quilómetros e segui-la a uma distância de 100 quilómetros, mesmo que voe a baixa velocidade e altitude como os 'drones', ou a alta atitude como os aviões de combate.