Três jovens estudantes morrem em Espanha na sequência de um incêndio numa habitação

Três estudantes, com idades compreendidas entre os 20 e os 21 anos, morreram em Espanha na sequência de um incêndio no apartamento onde estavam a pernoitar, no bairro de Isla Chica, em Huelva.

Segundo os primeiras investigações, o acidente terá sido causado por um braseiro ou um fogão que se encontrava na sala, escreve o El Mundo.

O alerta terá sido dado pelas 7h45 locais desta terça-feira e, quando chegaram, os serviços de emergência depararam-se com um incêndio violento que se alastrou por toda a casa.

Na mesma habitação dormiam outros jovens, que conseguiram escapar das chamas e alertaram os bombeiros de que havia mais pessoas no interior.

Estes foram encontrados inconscientes devido à inalação de fumos e foram encaminhados para os hospitais Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, mas acabaram não resistir aos ferimentos.