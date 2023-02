Três desalojados em Lisboa após derrocada

Três pessoas ficaram desalojadas, na terça-feira, depois de uma derrocada provocada por obras de demolição de um prédio na Travessa da Arrochela, em Lisboa.

O alerta do incidente terá sido dado pelas 11h40, dando conta de uma “derrocada da fachada lateral direita, em junção com prédio vizinho”, conforme confirmou o Notícias ao Minuto junto do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa.

Os três moradores afetados pela derrocada terão recebido alojamento provisório disponibilizado pelos responsáveis da obra.

No local estiveram a Polícia Municipal, Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e a Proteção Civil.