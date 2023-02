"Tudo faz diferença!": angariados 100 mil euros para Tiago, o menino que tem de ser operado nos EUA

"Estes dias têm sido uma loucura. Fui aos Açores, houve o concerto solidário - no Auditório do Ramo Grande - e foi ótimo. Ainda conseguimos 600 euros em donativos numa caixinha, nem sequer estávamos à espera disso porque as pessoas pagaram o bilhete para o concerto. E há quem não tenha conseguido o bilhete e tenha ido lá só para deixar o donativo", começa por explicar André, pai de Tiago, o menino de quatro anos que tem comovido os portugueses por sofrer da Anomalia de Ebstein e necessitar de ser submetido a uma cirurgia inovadora, nos EUA - no Hospital Infantil de Pittsburgh, na Pennsylvania -, que custa o equivalente a 162 mil euros.

"Além disso, durante a minha estada, houve um jogo de basquetebol entre o Lusitânia e o Sporting, e ofereceram-me uma camisola autografada pela primeira equipa e as receitas do jogo reverteram a favor do Tiago. Tive contactos de mais pessoas, como do Clube Desportivo de Rabo de Peixe, Sporting Clube Praiense e a Juventude Desportiva Lajense fizeram pedidos à porta dos estádios e parte da bilheteira vai reverter a favor dele. E há inúmeras campanhas", sublinha, lembrando que um lar de idosos, de seu nome D. Pedro V, está a organizar um take-away solidário. "Serão cobrados 15 euros por comida tradicional da Ilha Terceira e o valor total é para o Tiago. Conseguiram que privados dessem a carne, legumes, etc. e, portanto, não são apenas os lucros que vêm para o Tiago", diz, visivelmente feliz.

"Temos também o Clube de Reises da Fonte do Bastardo, que está a organizar um jantar-convívio para o Tiago e esperamos que participe muita gente. E até um evento em Toronto para emigrantes. Tem sido incrível, uma coisa que nunca esperei. E pequenas lojas e empresas ajudam-nos: por exemplo, fazem sorteios com rifas e oferecem um artigo ao número contemplado. Às vezes parece pouco, mas conseguimos 500 aqui, 1000 acolá e tudo é essencial para o Tiago", avança, recordando que, esta terça-feira, esteve presente no programa 'Casa Feliz', da SIC, e "foi muito bom, porque choveram donativos de seguida. É um programa visto por muitas pessoas".

"Estamos sempre a pensar em formas de as pessoas não se esquecerem do Tiago. Em pouco mais de duas semanas, passámos de 100 para mais de 3 mil seguidores. Recebemos centenas de mensagens, até de quem não pode fazer donativos e quer transmitir o seu apoio. No princípio, quando lançámos a campanha, desconfiavam", confessa. "A partir do momento em que fui ao programa da Júlia Pinheiro, as desconfianças começaram a desaparecer. Depois, estive com a Tânia Ribas de Oliveira, na RTP Açores, falei com o Nascer do SOL e o i, jornais internacionais, etc. Portanto, sempre que alguém acha que é um esquema ou uma falcatrua, envio os links todos e as pessoas entendem", admite o pai da criança que tem uma má formação na válvula tricúspide.

"Além disso, está deslocada. Quando o coração bombeia sangue para o corpo, a válvula não fecha corretamente e o sangue volta para trás. E o lado direito é maior do que o normal. É esse o grande problema, pois obriga o coração a fazer a mesma coisa", já havia elucidado ao Nascer do SOL, na semana passada. "A mensagem que transmito é: não há donativos pequenos. Um, dois, três, quatro, cinco euros... Tudo faz diferença! É como quando pensamos que um voto não faz diferença: faz, sim senhor. E temos a esperança de chegar ao nosso objetivo até ao final do mês de fevereiro", salienta André com convicção. "Ainda há poucos dias a minha mulher enviou um email ao hospital, disse que já tínhamos 75 mil euros e perguntou quanto tempo teríamos de esperar pela cirurgia e eles disseram que o prazo é de 1 a 2 meses após o fim da angariação de fundos", constata.

"Quanto mais cedo conseguirmos o dinheiro, mais depressa o Tiago será submetido à cirurgia. Isto tem sido muito difícil para nós: dormimos mal, precisamos de calmantes... Até o nosso filho mais velho, de seis anos, o Mário, pediu dinheiro aos colegas na escola. Tivemos de lhe dizer que não é assim que as coisas se fazem. Ele está muito preocupado com o irmão", frisa, alinhando-se com a ativista dos direitos humanos Francisca de Magalhães Barros. "Com o conhecimento que a Tânia Ribas de Oliveira me deu do caso e com a partilha de todos, e depois de ter falado com o André, pai do Tiago, espero que seja óbvio que conseguiremos ajudar mais este caso: tão grave e urgente!", exclama a também cronista e pintora.

Se quiser e puder ajudar o Tiago, pode fazê-lo através dos seguintes meios:

- Donativos através do GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/hope-for-tiagos-special-heart

- Instagram: @salvarocoracaodotiago

- IBAN: PT50 0036 0235 9910 6049 366 16

- MB WAY: 967789074 / 919012289