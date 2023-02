Governo reafirma que José Sá Fernandes é o coordenador do grupo de projetos da JMJ

O gabinete da ministra-Adjunta e dos Assuntos Parlamentares reafirmou, esta quarta-feira, que José Sá Fernandes é o coordenador do grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"José Sá Fernandes é o coordenador do grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude", disse fonte do gabinete de Ana Catarina Mendes, à agência Lusa, reagindo assim às declarações do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

"Quando o presidente da câmara [Carlos Moedas] diz 'eu agora é que coordeno', o que está a dizer é que nós não aceitamos mais pretensos coordenadores que não fazem nada e que não ajudam a resolver nada. A câmara municipal é que coordena, a câmara municipal é que vai fazer", disse, na terça-feira, Filipe Anacoreta Correia, referindo-se a José Sá Fernandes.

Já Sá Fernandes, contactado pela agência Lusa, não quis comentar as declarações do vice-presidente da CML.

A Jornada Mundial da Juventude vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.