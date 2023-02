"Que a imprensa não manche o que construímos juntos", frisa Enzo Fernández

O Médio chegou ao Benfica, vindo do River Plate, por 18 milhões e o clube argentino vai agora receber 27,2 milhões do valor da transferência já que detinha 25% do passe do jogador.





Enzo Fernández saiu do Benfica para o Chelsea por 121 milhões de euros, no último dia do mercado de transferências.

Esta quarta-feira, o argentino deixou uma mensagem aos benfiquistas nas redes sociais, onde começou com um agradecimento: “Muito obrigado, benfiquistas. Queria agradecer, juntamente com a minha família, por todo o carinho recebido nestes cinco meses. Sou grato a Deus por me ter dado a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do mundo".

"Desfrutei de cada momento ao máximo, e dei sempre o melhor de mim. Que a imprensa não manche o que construímos juntos, porque foi algo de maravilhoso, que nunca tinha imaginado.”, sublinhou o jogador, cuja situação nas águias fez muitas manchetes.

O jogador faltou a alguns treinos quando foi para a Argentina na passagem de ano, sem a autorização do clube. Na segunda-feira também não treinou com o plantel, tendo ficado pelo ginásio. A imprensa avançou que seria com o intuito de forçar a saída do clube.

"Obrigado aos meus companheiros por me terem tratado sempre da melhor maneira e por me terem feito sentir como em casa. Estou agradecido à direção do clube e, especialmente, a Roger Schmidt e a toda a sua equipa técnica pela confiança e respeito diário. Fui muito feliz. Obrigado, Benfica, vou levar-vos sempre no meu coração", terminou Enzo, que se tornou no médio mais caro, argentino mais caro e o mais caro da história da Premier League.