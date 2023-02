Ex-embaixadora da ONU vai candidatar-se pelo Partido Republicano às presidenciais dos EUA

A antiga embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) na ONU, Nikki Haley, vai anunciar no próximo dia 15 a sua candidatura à corrida presidencial de 2026 pelo Partido Republicano.

Segundo o The Post nd Courire - uma publicação da Carolina do Sul, onde Haley já foi governadora estadual, um membro do "círculo íntimo" da republicana confirmou a informação de esta iria participar nas eleições republicanas.

Haley deverá enviar um convite a possíveis doadores de campanha para comparecerem no lançamentro da sua candidatura, a 15 de fevereiro, no centro comunitário do centro turístico de Charleston, na Carolina do Sul.

A ex-governadora, que tem vindo a demonstrar as suas intenções presidenciais, vai tornar-se a segunda candidata republicana a tentar afastar a Casa Branca de Joe Biden, seguindo assim os passos de Donald Trump, que a nomeou embaixadora junto do ONU.

No passado, Haley tinha dito que não gostaria de enfrentar Donald Trump se este voltasse a concorrar, mas agora a sua mensagem mudou e defende que o país deve "olhar para um caminho diferente".

"É hora de uma nova geração", disse Haley, de 51 anos, na rede social Twitter, acrescentando que "é hora de uma nova liderança recuperar o nosso país".