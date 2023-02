André Almeida rescinde contrato com o Benfica

André Almeida rescindiu na terça-feira o contrato que o ligava ao Benfica até ao final desta temporada, depois de quase 12 anos de ligação às águias.

De acordo com um fonte ligada ao atleta em declarações à agência Lusa, ao acordar a desvinculação ao clube no último dia do "mercado" de inverno, o lateral direito ficou livre para assinar com qualquer outro clube quando quiser.

André Almeida, de 32 anos, chegou ao Benfica em 2011 vindo do Belenenses e, após meia época de empréstimo à Uniã de Leiria, estabeleceu-se no plantel principal das águias a partir da segunda metade da temporada 2011/2012, sob o comando de Jorge Jesus.

Desde aí, participou em 208 jogos e marcou 11 golos, tendo conquistado cinco títulos de campeão nacional, quatro taças da Liga, duas taças de Portugal e uma Supertaça.