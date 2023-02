Barco português com 5.400 quilos de droga intercetado na costa de Espanha

Capitão do barco é português e foi detido, assim como outras três pessoas





Um barco de pesca português foi intercetado, esta quarta-feira, na costa de Huelva, em Espanha, com mais de cinco toneladas de droga, avançou a imprensa espanhola

As autoridades espanholas detiveram os quatro tripulantes da embarcação, chamada 'Praia de Monte Gordo', um deles era de nacionalidade portuguesa e era o capitão do barco.

As autoridades entregaram o processo ao Tribunal de Investigação de Aiamonte.



Sublinhe-se que este é o segundo barco português a ser intercetado com droga na costa do Mediterrâneo em menos de uma semana.