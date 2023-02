Homem quer ser o "primeiro dragão sem género" do mundo

Quer ser “o primeiro dragão sem género” do mundo. Richard Hernandez, um ex-banqueiro, de 61 anos, natural do Texas, nos Estados Unidos, tatuou o corpo todo e cobriu-se de piercings – uma metamorfose que começou há dez anos.

Tiamat Legion Medusa – assim se chama agora – era um banqueiro “de alto nível”, tal como disse numa entrevista ao youtuber Anthony Padilla, mas decidiu recomeçar a sua vida.

"Antes de me transformar neste ser esquisito, quando tinha 40 e tal anos, tinha 79 piercings. A maioria deles estava escondida […]. Os que não estavam, eu tirava todos os dias para trabalhar e voltava a colocá-los quando saia", disse Medusa, que sonhava fazer outro tipo de transformações que não eram apropriadas ao cargo que ocupava no banco.

Depois de se despedir, Medusa tatuou o rosto, dividiu a língua ao meio e colocou dois implantes na testa no valor de 80 mil dólares (cerca de 72 mil euros), sendo agora uma inspiração para outras pessoas que estão "presas em empregos corporativos" e que não podem perseguir a sua identidade.

Nem tudo foram rosas: as suas mudanças radicais fizeram com que a relação que tinha com o seu filho, na altura com 16 anos, ficasse tremida. "O relacionamento com o meu filho mudou. Quando iniciei a transformação, ele rejeitou-me", confessou, na mesma entrevista.

"O meu filho não está na minha vida há sete anos Espero que ele veja esta entrevista porque a razão de eu a estar a dar é ele", concluiu.