Dois homens acusados de crime de ódio por matar mulher negra transgénero nos EUA

Foi o segundo homicídio de uma mulher transgénero na Carolina do Sul no verão de 2019.





Dois homens foram acusados pelas autoridades do estado norte-americano da Carolina do Sul de terem matado uma mulher transgénero, em 2019. A acusação surge anos depois de Pebbles LaDime 'Dime' Doe ter sido encontrada morta em Allendale, na Carolina do Sul.

Ritter, um dos envolvidos, de 26 anos, foi acusado pela procuradoria do estado da Carolina do Sul de matar a mulher no dia 4 de agosto de 2019 "devido à sua identidade de género atual e percecionada", enfrentando uma possível pena de prisão perpétua pela acusação de crime de ódio.

Já o segundo visado, Xavier Pinckney, de 24 anos, foi acusado de dois crimes de obstrução de justiça, tendo mentido sobre ter estado com Ritter após o crime e omitindo aos investigadores que contactou a mulher no dia do homicídio.

De acordo com a Human Rights Campaign (IRC), a morte de Pebbles Doe foi o segundo homicídio de uma mulher transgénero na Carolina do Sul no verão de 2019. O primeiro assassinato foi de Denali Berries Stuckey, morta em North Charleston.

Além de serem transgénero, as duas mulheres foram também identificadas como afro-americanas.