António Costa visita RCA esta sexta-feira

António Costa vai visitar pela terceira vez, na sexta-feira, os militares protugueses que se encontram na República Centro-Africana (RCA), uma missão externa das Forças Armadas, no Âmbito das Nações Unidas, considerada muito complexa no plano da segurança.

O primeiro-ministro esteve pela primeira vez na capital da RCA, Bangui, em 2017, e regressou em 2021, antes do Natal, depois de uma visita a São Tomé e Príncipe.

Agora, na sua terceira visita, António Costa deixa Portugal ao final da tarde desta quinta-feira, acompanhado pela ministra da Defesa, Helena Carreiras.

O chefe do Governo português deverá permanecer em Bangui cerca de seis horas e aí será recebido no aeroporto pelo primeiro-ministro da RCA, Félix Moloua, tendo depois uma reunião com Faustin-Archange Touadéra, o chefe de Estado, no Palácio Presidencial. Tudo isto, antes de se encontrar com os militares portugueses que ali se encontram em missão.

De acordo com informações divulgadas pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), Portugal tem na República Centro-Africana a 12.ª Força Nacional Destacada, que é composta por 215 militares.