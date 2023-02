PS vai indicar Jorge Seguro Sanches para presidir à comissão de inquérito sobre a TAP

O PS vai indicar o deputado Jorge Seguro Sanches para presidir à comissão parlamentar de inquérito sobre TAP, anunciou, esta quinta-feira, o líder da bancada socialista.

"Gostaria de anunciar que indicaremos para presidir à comissão parlamentar de inquérito Jorge Seguro Sanches e que o coordenador do PS nessa comissão será o deputado Carlos Pereira", afirmou Eurico Brilhante Dias, no Parlamento, após uma reunião do Grupo Parlamentar do PS.

"Para além da sua experiência jurídica, parece-nos ser uma das pessoas, das personalidades, dos deputados do nosso Grupo Parlamentar que estaria em melhores condições de fazer, naquela comissão parlamentar de inquérito, um grande consenso", acrescentou o líder parlamentar, ao lado Jorge Seguro Sanches e Carlos Pereira.

Recorde-se que o PS vai assumir a presidência da comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, embora tivesse defendido que deveria ser o Chega a assumir o cargo.