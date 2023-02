Cão mais velho do mundo tem 30 anos e é português

Bobi vive em Leiria desde 1992 com a família Costa.





O cão português Bobi, que vive na aldeira de Conqueiros, em Leiria, bateu o recorde de cão mais velho de sempre.

Segundo o site da Guiness World Record, Bobi nasceu a 11 de maio de 1992 e bateu o recorde de Bluey, um cão australiano que viveu entre 1910 e 1939 e morreu com 29 anos e cinco meses.

Bobi tem 30 anos e 267 dias e viveu a vida toda com a família Costa, sendo de raça pura Rafeiro do Alentejo, cuja esperança média de vida é entre 12 e 14 anos.

De acordo com o Leonel Costa, o atual tutor, a história de Bobi "foi um milagre".

O homem tinha oito anos quando ele e os irmãos se aperceberam de que quatro cachorros tinham nascido no barracão onde a família guardava a lenha.

"O pai era caçador e sempre tivemos muitos cães", esclareceu o homem.

Embora Leonel e os irmãos quisessem ficar com os cães, uma vez que a família já tinha muitos animais, o pai decidiu que não podiam ficar com os recém-nascidos.

“Infelizmente, nessa altura era considerado 'normal' entre as pessoas mais velhas que, caso não pudessem ter mais animais em casa, […] podiam enterrar os animais numa toca para que não sobrevivessem”, afirmou Leonel.

Contudo, no dia em que foram buscar os cães recém-nascidos ao barracão não se aperceberam que, com a pressa, tinham deixado um para trás - Bobi.

O tutor acredita que um dos maiores fatores para que o cão ainda esteja vivo seja o "ambiente calmo e tranquilo" em que vive, longe das cidades.

Bobi sempre comeu "comida humana" e é um cão "muito sociável", uma vez que sempre viveu com outros animais, embora neste momento esteja "menos aventureiro" devido à velhice.

"Andar é difícil, então ele passa a maior parte do tempo no quintal com seus quatro amigos gatos", contou ainda Leonel.